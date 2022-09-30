Челябинская область 2 октября присоединится к всероссийской акции «10 тысяч шагов»

Проект приурочен ко Всемирному дню сердца и Дню ходьбы в России

Челябинская область 2 октября присоединится к Всероссийской акции «10 тысяч шагов». Все желающие в этот день смогут воспользоваться мобильным приложением «Человек идущий» и совершить оздоровительную прогулку по специально разработанному маршруту. Цель — популяризовать ходьбу как доступный вид физической активности, сообщает челябинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

«Всем участникам акции организаторы предложат принять участие в онлайн-челленже #10000шаговкжизни. Для этого после прохождения 10 000 шагов нужно будет разместить на странице акции свои фотографии с результатами шагомеров, подтверждающих, что задача выполнена. В этой публикации участники отмечают друзей, коллег, членов семьи в качестве вызова для прохождения аналогичной дистанции», — рассказали в челябинском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Акция приурочена ко Всемирному дню сердца (29 сентября) и Всероссийскому дню ходьбы (1—2 октября) и пройдет под слоганом «Пространство, которое нас окружает, должно быть дружественным здоровью».

Возрастное ограничение: 18+