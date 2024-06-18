Челябинская НКО поделилась опытом помощи семьям, где есть пациенты с тяжелым диагнозом

«Искорка Фонд» выиграла грант Потанина на продвижение своих практик

Благотворительное движение «Искорка Фонд» стало победителем конкурса Фонда Потанина по программе «Эффективная филантропия». Благодаря грантовой поддержке «Искорка» открыла Центр социальных практик и на днях провела семинар для представителей пяти регионов России по сопровождению семей, где взрослый или ребенок имеют угрожающее жизни заболевание, сообщили в фонде.

Челябинские эксперты рассказали о своем опыте комплексного сопровождения семей социальным координатором — тьютором. Участники тренинга разобрали с ведущими, кто такой социальный тьютор, какими личными качествами и компетенциями он должен обладать, а также обговорили этапы работы с семьями и решили несколько практических кейсов.

«Участники стажировки поняли, как работать со своей целевой аудиторией и эффективно выстроить систему работы внутри организации», — говорит директор Центра социальных практик Асия Миллер.

Обучение длилось пять дней. Участники посетили офисы «Искорки», пообщались с сотрудниками фонда. Вернувшись домой, они возьмут свои первые семьи на сопровождение, а команда «Искорки» будет курировать и работу в течение полугода.

До этого челябинская команда посетила Нижневартовск, Красноярск и Ярославль с проектными семинарами. На Южный Урал приехали активисты из этих трех регионов, а также из Новосибирской области и Ставропольского края.

