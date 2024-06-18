Благотворительное движение «Искорка Фонд» стало победителем конкурса Фонда Потанина по программе «Эффективная филантропия». Благодаря грантовой поддержке «Искорка» открыла Центр социальных практик и на днях провела семинар для представителей пяти регионов России по сопровождению семей, где взрослый или ребенок имеют угрожающее жизни заболевание, сообщили в фонде.
Челябинские эксперты рассказали о своем опыте комплексного сопровождения семей социальным координатором — тьютором. Участники тренинга разобрали с ведущими, кто такой социальный тьютор, какими личными качествами и компетенциями он должен обладать, а также обговорили этапы работы с семьями и решили несколько практических кейсов.
«Участники стажировки поняли, как работать со своей целевой аудиторией и эффективно выстроить систему работы внутри организации», — говорит директор Центра социальных практик Асия Миллер.
Обучение длилось пять дней. Участники посетили офисы «Искорки», пообщались с сотрудниками фонда. Вернувшись домой, они возьмут свои первые семьи на сопровождение, а команда «Искорки» будет курировать и работу в течение полугода.
До этого челябинская команда посетила Нижневартовск, Красноярск и Ярославль с проектными семинарами. На Южный Урал приехали активисты из этих трех регионов, а также из Новосибирской области и Ставропольского края.