Челябинская молодежь считает, что в семье должно быть два ребенка

А каждый четвертый мечтает о трех детях

В Челябинской области растет количество молодых людей, считающих, что семьи должны быть многодетными. Так, 46% южноуральцев хотят завести двух детей, а 25% — трех. Количество людей, отмечающих, что в семье должно быть три и более детей, выросло по сравнению с прошлым годом. Исследованием поделились в Центре общественного мониторинга.

На сегодняшний день одного ребенка хотели бы 12,8% опрошенных — в основном жители средних городов, девушки в возрасте до 24 лет и учащаяся молодежь. Четверых и более — 6,3%: работающие мужчины и женщины в возрасте от 31 до 35 лет.

«Желание иметь троих и более детей в большей степени характерно для мужчин в возрасте от 31 до 35 лет, работающей молодежи и женщин в декрете. Они чаще имеют высшее образование, а в качестве желаемой сферы трудовой деятельности выбирают государственные структуры», — отмечают исследователи ЦОМ.

А вот совсем не хотят иметь детей всего 5% южноуральской молодежи.

На решение у жителей области родить ребенка может повлиять увеличение дохода. Такой ответ дали почти 55% опрошенных. Также молодежь готова задуматься о детях, когда улучшатся жилищные условия (40,8%) и отношения в семье (39,2%). Среди других важных факторов отмечают стабилизацию экономической и политической обстановки в стране, поддержку со стороны государства и улучшение условий для развития и воспитания детей.

Исследование проводилось с 1 июня по 5 июля 2024 года. Всего было опрошено 2758 граждан РФ, жителей Челябинской области, в возрасте от 14 до 35 лет. В исследовании использовался комбинированный метод: уличный опрос (CAPI) для молодежи 18—35 лет, интернет-опрос (CAWI) для лиц 14-17 лет.