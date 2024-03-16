Челябинская молодежь написала письма будущему президенту

Новые идеи студенты и школьники обсудили с «Движением первых»

Сегодня было оживленно не только на челябинских избирательных участках, но и в штабе общественной поддержки. Здесь собралась молодежь Челябинска, чтобы предложить свои идеи для улучшения жизни в России и в регионе, передает корреспондент информагентства.

Предложения прозвучали в формате стратегической сессии, ее провела лидер регионального «Движения первых» Светлана Буравова.

Студенты и школьники рассказали об идеях модернизации промышленности для снижения уровня выбросов и сбросов сточных вод. Также были озвучены предложения в адрес системы образования. Ребята написали письма-наказы для будущего президента России, в которых отразили свои лучшие предложения.