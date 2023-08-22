Челябинская многоэтажка четыре месяца живет без горячей воды из-за поломки бойлера

Ремонт оборудования может затянуться до следующего года

В Челябинске продолжается коммунальная эпопея вокруг дома № 11 на улице Ворошилова. Весной этого года старую трехподъездную девятиэтажку отключили от горячей воды из-за неисправности теплообменника. Сначала управляющая компания предложила жильцам собрать деньги на новый аппарат. Но потом планы поменялись. Как выяснило ИА «Первое областное», в настоящее время проблему хотят решить путем переноса сроков капитального ремонта, но есть вероятность, что в этом случае людям придется ждать горячей воды до следующего года. Подробности в нашем материале.

Вкратце напомним предысторию. В апреле 2023 года управляющая компания «ПЖРЭУ Курчатовского района» уведомила собственников упомянутого многоквартирного дома о поломке бойлера. Заменить оборудование жильцам предложили за свой счет. Такой способ ремонта общедомового имущества вполне допустим и правомерен. Поскольку замена бойлера относится к работам капитального характера, собранные жильцами деньги потом пошли бы в зачет будущих взносов на капремонт. Люди какое-то время получали бы от регоператора нулевые счета — до погашения переплаты. Собрание на эту тему планировалось провести 17 мая.

Однако дело затянулось. Неделю назад, 15 августа, собственница квартиры в доме на Ворошилова, 11 Ольга Ерушина написала в соцсетях, что собрание в назначенный день состоялось, там жителям было предложено подписаться под переносом капитального ремонта на более ранний срок. С тех пор никакой конкретики по поводу замены бойлера и возращения горячей воды жильцы не могут добиться ни от УК, ни от регоператора.

Редакция ИА «Первое областное» обратилась за комментарием в пресс-службу Регионального оператора капитального ремонта. Нам ответили, что еще в феврале 2023 года (то есть до отключения бойлера) регоператор получил от ПЖРЭУ Курчатовского района запрос финансовой устойчивости. Иными словами, управляющую компанию интересовало, есть ли у регоператора деньги на досрочный капремонт дома на Ворошилова. Ответ был утвердительным. Сама же корректировка сроков проведения работ, пояснили в пресс-службе, находится в полномочиях администрации города Челябинска.

В мэрии областного центра подтвердили, что просьба сдвинуть капремонт дома действительно поступала, но не от управляющей компании, а от неназванного депутата.

«Там все не так однозначно. Зависящего от нас решения по этому дому нет», — загадочно прокомментировали ситуацию в городской управе и посоветовали обратиться в Госжилинспекцию.

ГЖИ, в свою очередь, предоставила «Первому областному» следующую информацию. В феврале 2023 года ООО «Уралэнергосбыт» провело внеплановый осмотр инженерных коммуникаций дома по Ворошилова, 11 и пришло к выводу, что бойлер находится в ненадлежащем состоянии. Впоследствии именно поставщик тепла опломбировал прибор и закрыл к нему доступ. По информации ГЖИ, в июле на общем собрании собственники приняли решение о переносе сроков капремонта теплообменника с 2034—2036 годов (по плану) на 2022—2024 годы.

«В настоящее время комплект документов для переноса сроков капремонта направлен в УЖКХ города Челябинска для рассмотрения на межведомственной комиссии», — подчеркнули в Госжилинспекции.

Вместе с тем управляющая компания инициировала еще одно собрание, где постарается убедить жильцов все-таки скинуться на новый теплообменник. В этом случае аппарат заменят самое позднее к зиме. Иначе жители рискуют прождать ремонта до следующего года — такая возможность заложена в установленных региональной программой сроках.

Ранее заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов давал понять, что случаи перебоев с горячей водой из-за поломки бойлеров в областном центре не единичны. По его словам, их замена часто упирается в дороговизну такого оборудования, стоимость которого может достигать 400 тысяч рублей.