Челябинская мэрия продлила ограничение движения транспорта по улице Труда

Меры связаны с ремонтными работами

Ограничение движения транспорта по улице Труда в Челябинске продлят до 1 февраля 2022 года. Такое распоряжение с подписью замглавы города по дорожному хозяйству Максима Куляшова сегодня, 30 ноября, опубликовала пресс-служба челябинской администрации.

Ограничения связаны с ремонтными работами систем водоснабжения и водоотведения на участке от улицы Пушкина до улицы Свободы.

Напомним, изначально меры, введенные в конце сентября, планировали сохранять до 30 ноября.

Также сегодня стало известно, что на Комсомольском проспекте в Челябинске в ближайшее время появятся камеры контроля за выделенными полосами для общественного транспорта. Читайте отдельный материал ИА «Первое областное».

В Челябинске со среды, 1 декабря, маршрутка № 47 «Мехколонна — ЧМК» изменит схему движения в Металлургическом районе.

