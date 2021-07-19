Челябинская мэрия: празднование Курбан — байрам не отразится на работе маршруток

Завтра мусульмане отмечают большой праздник

Во вторник, 20 июля, мусульмане всего мира отмечают один из самых крупных праздников исламского календаря Курбан-байрам. Челябинцы уже ожидают перебои в движении маршруток. Однако городская мэрия заверила, что празднование не отразится на работе общественного транспорта, в том числе и маршрутного такси.

По традиции в крупные праздники мусульман в областном центре горожане ожидают перебои в расписании маршруток. Большинство водителей, исповедующих мусульманство, ранним утром собираются на праздничный молебен. Это провоцирует невыход на работу и массовые задержки в расписании маршруток.

В управлении транспорта города Челябинска отметили, что все перевозчики будут работать по расписанию. В их адрес направлены обращения по этому поводу.

«С утра будут проверки исполнения условия контрактов», — пояснил представитель управления.

Напомним, в этом году главное духовенство мусульман в Уральском федеральном округе призвало верующих отпраздновать Курбан-байрам дома.