За агитацию на столбах челябинскому депутату грозит административное дело

Сам правозащитник утверждает, что не имеет отношения к расклейке листовок

Администрация Челябинска принимает решение о возбуждении административного дела за массовую расклейку агитационных листовок с надписью «Хазиев работает» на опорах освещения в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Депутат Центрального района Марсель Хазиев ответил ИА «Первое областное», что его штаб не имеет отношения к расклейке этих листовок.

Сотрудники управления развития и благоустройства городской среды Челябинска ежедневно осматривают улицы города, чтобы установить факты нарушения правил благоустройства.

Во время одного из таких рейдов они выявили факты массового размещения информационных материалов с надписью «Хазиев работает» на опорах освещения — всего более 100 опор вдоль дорог в Центральном районе Челябинска. Правила благоустройства на территории города запрещают размещение объявлений в неустановленных местах.

«За размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, в неустановленных местах, а также самовольное нанесение рисунков и надписей на здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации, тротуары, дорожные и иные информационные знаки, другие элементы благоустройства предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа. По данному факту сотрудниками управления в настоящий момент принимается решение о возбуждении административного производства», — уточнили в администрации Челябинска.

Марсель Хазиев, чье имя использовано на листовках, не отрицает, что такой брендбук использовался им ранее. Но в этом году, по словам собеседника, его штаб не занимался распространением листовок с таким слоганом.

«Я поддерживаю действия администрации города по очистке световых опор, давно пора было обратить внимание на их состояние. Там встречаются расклейки, которые десятилетиями на этих столбах висят. Что касается листовок „Хазиев работает“, то такой брендбук действительно есть и он ранее распространялся. Но в этом году мой штаб такие листовки не использовал. Мы сейчас проведем внутреннюю проверку и инвентаризацию агитационного материала на своем складе. Я не кандидат, сейчас я веду правозащитную деятельность в сфере ЖКХ. Мы допускаем, что эти листовки могут быть связаны с этой деятельностью. Но, повторюсь, мой штаб расклейкой этих листовок не занимался», — ответил Марсель Хазиев.

Поводом для реакции мэрии, возможно, стало видео, со вчерашнего дня распространявшееся в соцсетях. На нем изображен Марсель Хазиев, достающий из автомобиля пачку «именных» листовок. Впрочем, точная дата съемки, как и достоверность видео, пока никем не подтверждена.

Напомним, накануне на аппаратном совещании глава Челябинска Наталья Котова дала поручение очистить город не только от мешков с мусором после субботников, но и очистить здания от надписей, рисунков и расклеек объявлений.