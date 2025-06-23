Челябинская медсестра после пророчества продавца выиграла 1 млн рублей

На эти деньги женщина хочет купить жилье

Медсестра из Челябинской области, Алия, стала обладательницей миллиона рублей, выиграв в лотерею «Мечталлион». Как сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи», билет был приобретен в одном из отделений «Почты России».

История выигрыша Алии приобретает необычный поворот благодаря предсказанию продавщицы на рынке. За день до покупки счастливого билета Алия зашла в магазин на рынке, где собиралась купить платье.

«Мне продавщица сказала: „Кто у нас побывает — разбогатеет“», — вспоминает Алия.

Тогда она не придала этим словам особого значения. Однако судьба распорядилась иначе.

После покупки лотерейного билета Алия на какое-то время забыла о нем. И только позже, решив проверить билеты, она и ее отец обнаружили выигрыш в один миллион рублей.

«Я не поверила сначала», — признается победительница.

Приобретение лотерейных билетов — семейная традиция в семье Алии, ее отец также является активным участником лотерей.

Выигранные деньги Алия планирует потратить на покупку квартиры, осуществив свою давнюю мечту о собственном жилье.

«Желаю всем участникам надеяться на победу и пробовать играть», — поделилась своей радостью и пожеланиями счастливица.

Напомним, буквально неделю назад житель Челябинской области выиграл суперприз «Мечталлиона» — 100 миллионов рублей.