Челябинская маршрутка № 40 перестанет ходить с 1 октября

Добираться до АМЗ многим жителям придется с пересадками

С 1 октября в Челябинске прекратит работу автобус № 40, следующий от поселка АМЗ до Университетской Набережной. Почему отменили популярный маршрут, проходящий через первую горбольницу, Алое поле, ДС «Юность», Автомобильное училище, весь Комсомольский проспект и главный корпус ЧелГУ, рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Отменить автобус решили «из-за низкой регулярности движения». В пресс-службе ОГКУ поделились, что за май этого года перевозчиком выполнено 37% транспортной работы, за июнь — 44%, за июль — 18%, за август — 29%.

Есть несколько альтернативных маршрутов, но только для некоторых участков следования отмененной маршрутки: троллейбус № 12 (АМЗ — Молдавская), автобусы № 26 (ЧВВАКУШ — ЮУрГУ), 214 (Братьев Кашириных — Прудный) и 51 (Братьев Кашириных — Сосновка). Последний с 1 октября будет курсировать вокруг Академ Риверсайд по Университетской Набережной, Чичерина, Братьев Кашириных в прямом и обратном направлении.

Жители поселка АМЗ могут воспользоваться автобусами № 5 и 51.

Если маршрут до точки назначения получается только с пересадками, можно воспользоваться безлимитной проездной картой или транспортной картой с бесплатными пересадками.

