Челябинская маршрутка № 22 изменит номер и повезет льготников

Изменения запланированы на конец февраля

В конце февраля — начале марта с челябинских дорог уйдет маршрутка № 22. Вместо нее по тому же маршруту будут ходить автобусы среднего класса под № 22А. Маршрут будет работать по регулируемому тарифу, на нем будут действовать проездные и льготы, сообщает пресс-служба Миндортранса Челябинской области.

«Маршрут № 22А будет ездить от остановки „Улица Александра Шмакова“ до „ЧКПЗ“. На маршруте будут работать 20 автобусов с интервалом движения 10 минут», — уточняют в пресс-службе.

Маршрут № 22 обслуживает компания «Кумир-Автолайн2». На маршруте № 22А будет работать компания «Альфа».