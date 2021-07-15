Челябинская команда КВН примет участие в фестивале «Голосящий КИВИН 2021»

Конкурс пройдет в Светлогорске 16 и 17 июля

Челябинская команда КВН «Город N» примет участие в ежегодном музыкальном фестивале «Голосящий КИВИН 2021». Конкурс пройдет в Светлогорске 16 и 17 июля. Челябинцы уже прибыли в Калининградскую область и готовятся к выступлению, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.

«На фестиваль приехали 22 команды со всей России от Калининграда до Владивостока, в основном это участники нынешнего сезона Высшей лиги КВН. Они представят свое выступление в формате конкурса „Приветствие“, но оно обязательно должно быть музыкальным. Самые музыкальные участники выигрывают КИВИНов в золотом, светлом и темном исполнении. Всего разыграют 7 статуэток»,— уточняют в пресс-службе городской мэрии.

Фестиваль покажут на «Первом канале», но в телеверсию войдут только 15 номеров. Пока неизвестно, будет ли среди них выступление челябинских кавээнщиков.

Напомним, в этом году челябинская команда «Город N» вышла в полуфинал Высшей лиги КВН. Южноуральцы выступят 8 сентября в первом полуфинале. В феврале этого года команда стала чемпионом Телевизионной Первой лиги КВН в Уфе.