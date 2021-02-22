Челябинская команда «Город N» стала чемпионом Телевизионной Первой лиги КВН

Главная битва сезона прошла накануне в Уфе

Накануне челябинская команда КВН «Город N» стала чемпионом Телевизионной Первой лиги КВН. Финал конкурса прошел в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Челябинская команда „Город N“ — чемпион Телевизионной Первой лиги КВН! Три игры сезона на первом месте, 6 конкурсов с максимальным баллом. Теперь ждем „Город N“ на Первом канале»,— сказали в мэрии.

Также участники команды поблагодарили за поддержку губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Напомним, прежде чем получить звание чемпиона, челябинская команда преодолела два этапа игр, где заняла первые места. В главной битве сезона соперниками «Города N» стали команды из Санкт-Петербурга, Хабаровского края, Астрахани и другие. Соревновались кавээнщики в конкурсах «Приветствие» и «Музыкальное домашнее задание».