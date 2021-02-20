Челябинская команда «Город N» поборется за чемпионство в КВН

Финал телевизионной Первой лиги состоится завтра

Завтра, 21 февраля, пройдет финал телевизионной Первой лиги КВН. В Уфе встретятся команды из Астрахани, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Чулыма и Хабаровского края. Также среди участников — челябинская команда «Город N».

Челябинцы успешно преодолели два этапа игр, заняв первые места, и теперь им предстоит главная битва сезона, в которой определится чемпион-2020, сообщает Молодежный ресурсный центр.

«С 16 февраля команда находится в Уфе, где готовит реквизит, репетирует и проходит редакторские просмотры под руководством Дмитрия Бушуева и Владимира Тарарыкина. Кроме того, на финале с командами работает режиссер игр Высшей лиги КВН Михаил Ярченко», — прокомментировали представители центра.

Кавээнщикам предстоит два конкурса — «Приветствие» и «Музыкальное домашнее задание». Запись игр Первой лиги транслируются на телеканале «Моя Уфа», а затем выкладываются на официальный YouTube-канал Международного союза КВН.

Организатором участия команды КВН «Город N» в Международной лиге выступает молодежная общественная организация «Планета» при поддержке правительства Челябинской области, администрации города Челябинска, Главного управления молодежной политики Челябинской области, управления по делам молодежи администрации города Челябинска.