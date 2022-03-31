Челябинская IT-компания сняла социальный ролик о дружбе между народами

В трогательном видео шестеро детей «учат» взрослых находить общий язык

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В Челябинске сняли социальный ролик «Давай вместе» о дружбе между народами. В трогательном видео шестеро ребят разных национальностей говорят на своем родном языке, но понимают друг друга, когда речь заходит о совместной игре. Об этом сегодня, 31 марта, сообщили в авторы идеи — IT-компания «Инновации детям».



«Мы хотим показать, что дети всего мира дружат на одном языке и напомнить людям о том, что все мы родом из детства. Чтобы дружить и жить в мире, нужно только этого захотеть», — рассказали в компании «Инновации детям».

Юных актеров организаторы нашли в социальных сетях. Все они живут в Челябинске. Съемки проходили на добровольных началах.

Напомним, компания «Инновации детям» совместно с Фондом социальных, культурных и образовательных инициатив занимается разработкой проекта анонимной психологической помощи для детей, родителей и педагогов в Челябинской области — «Почта доверия». В тестовом режиме в текущем учебном году проект запустят в 18 образовательных учреждениях региона.