Челябинская ГКБ № 1 получила новые аппараты искусственной вентиляции легких

В пандемию старые работали беспрерывно и постепенно выходят из строя

Пять новых аппаратов ИВЛ получила челябинская городская больница № 1. Техника будет работать в реанимации при отделениях хирургии и терапии, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Мы постепенно обновляем материально-техническую базу больницы. В пандемию COVID-19 техника использовалась без перерывов и выходных, что не могло не сказаться на ее рабочем состоянии. Сейчас важно заменять ее на более современную и функциональную для улучшения качества медицинской помощи»,

— говорит главный врач ГКБ № 1 Дмитрий Тарасов.

Новое оборудование более удобно в обслуживании, компактно, имеет понятный интерфейс, а самое главное, обладает хорошей продуктивностью.

Техника куплена на средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования.