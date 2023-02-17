«Мы постепенно обновляем материально-техническую базу больницы. В пандемию COVID-19 техника использовалась без перерывов и выходных, что не могло не сказаться на ее рабочем состоянии. Сейчас важно заменять ее на более современную и функциональную для улучшения качества медицинской помощи», — говорит главный врач ГКБ № 1 Дмитрий Тарасов.
Новое оборудование более удобно в обслуживании, компактно, имеет понятный интерфейс, а самое главное, обладает хорошей продуктивностью.
Техника куплена на средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования.