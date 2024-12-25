Челябинская ГКБ № 1 получила первый импортозамещающий современный томограф

Оборудование произведено в Республике Беларусь



Новый компьютерный томограф поможет в диагностике пациентов с сосудистыми патологиями головного мозга. Оборудование приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и по программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, передает корреспондент информагентства «Первое областное».





КТ установили в приемном отделении терапевтического корпуса, где идет масштабная реконструкция. Ход работ проверил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





«Сейчас идет модернизация приемного покоя терапевтического корпуса. Она составляет четыре этапа. Первый этап уже реализован. Это модернизация планового приемного покоя и экстренного — для терапевтических пациентов. Затем запланировано завершение ремонта рентгенологического отделения и полноценный ремонт отделения функциональной диагностики. Завершится все это ремонтом и модернизацией приемного покоя»,— рассказал главврач ГКБ № 1 Дмитрий Тарасов.

Работы завершатся в 2025 году.