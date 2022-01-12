Челябинская гимназия вошла в число федеральных инновационных площадок

Проекты школы распространят по всей стране

В России подвели итоги конкурса федеральных инновационных площадок среди школ и других образовательных организаций. Победителями стали 18 школ из 13 субъектов РФ, в их числе гимназия № 1 Челябинска, сообщили в пресс-службе Минобрнауки региона.

Статус ФИП выводит школу на новый уровень, а наработки, достигнутые в ходе существования инновационной площадки, масштабируются по всей стране.

Конкурсная комиссия отметила, что заявки носили более яркий прикладной характер, позволяя внедрять и использовать методики уже в ближайшие два-три года. Челябинская гимназия № 1 представила на конкурс проект «Механизмы управления внутренней системой оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся на основе использования результатов вариативных оценочных процедур».

«Очень важно, что многие инновационные решения рождаются именно в школе. Те, кто вовлечен в систему общего образования, как никто знают, какие инструменты действительно важны для ее дальнейшего развития. Мы продолжим поддержку деятельности инновационных площадок и ожидаем, что их работа поможет укрепить позиции школьного образования на качественно новом уровне», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Добавим, благодаря пересмотру принципов деятельности ФИП изменились подходы к оценке методов реализации проектов, возможностей использования новых технологий и содержания для решения системных проблем. Речь идет о цифровизации, обучении учащихся с ОВЗ, поддержке талантливых детей и предпринимательской активности студентов, повышении квалификации учителей.