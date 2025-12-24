Челябинская ГАИ назвала 5 улиц с самыми большими предновогодними пробками

Началась самая напряженная неделя на дорогах

До Нового года осталось восемь дней, а челябинские дороги уже начали напоминать сцены из индийского фильма. В часы пик центр города традиционно переходит в режим «стоячей парковки». На какие улицы лучше не соваться, чтобы не опоздать на работу, и когда ситуация с потоком машин нормализуется, ИА «Первое областное» рассказали в городской ГАИ.

Самый напряженный период на дорогах обычно наступает во второй половине декабря. Особенно обостренная ситуация в последнюю неделю года, когда челябинцы спешат за подарками, на встречи и по предновогодним делам.

«Экипажи ДПС переведены на усиленный режим работы, на крупных перекрестках инспекторы несут службу, в случае необходимости, при затруднении движения, осуществляют регулировочно-распорядительные действия для обеспечения беспрепятственного проезда», — сообщили в Госавтоинспекции.

Основная нагрузка в предновогодний период приходится на центральную часть города, где расположены торговые центры, магазины и развлекательные заведения. В Челябинске сотрудники ГАИ не советуют соваться на проспект Ленина, Свердловский проспект, площадь Революции, улицы Кирова, Труда.

Получится ли избежать пробок? Да, если оставить машину и пересесть на общественный транспорт. От толкучки в салоне спастись не получится, даже не надейтесь.

В привычный ритм Челябинск вернется после Нового года. Когда закончатся праздники и шоппинг, поток машин постепенно уменьшится. Ну а пока желаем всем нам терпения — совсем скоро это закончится.