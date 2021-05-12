Челябинская фирма выплатила 19 миллионов скрытых налогов

По решению суда руководителю назначен штраф 25 тысяч рублей

В Челябинске руководитель фирмы, которая в течение двух лет скрывала часть налога, предстал перед судом. Следственный комитет РФ по Челябинской области расследовал уголовное дело в отношении директора коммерческого предприятия, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов.

«По данным следствия, в период 2017—2018 годов подозреваемым в налоговые органы была представлена заведомо ложная информация, позволившая занизить сумму налога на прибыль и предъявить налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, что повлекло уклонение от уплаты налогов в сумме более 19 млн рублей», — сообщает пресс-служба СК РФ по Челябинской области.

Подозреваемый полностью возместил ущерб в бюджетную систему, выплатив более 19 миллионов рублей со штрафными санкциями. Следователь СК направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Суд, рассмотрев ходатайство представителя следственного комитета, назначил предпринимателю штраф 25 тысяч рублей.