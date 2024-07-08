Челябинская фирма недоплатила почти 6 млн рублей таможенных платежей

Махинацию с кодами товаров выявили сотрудники таможни

Около 6 миллионов рублей взыскала Челябинская таможня с организации, занимающейся поставкой расходного медицинского оборудования. Сотрудники ведомства обнаружили, что представитель фирмы решил сэкономить и подставил в декларации на товары недостоверный код товара.

«В документах была указана товарная позиция с нулевой ставкой пошлины, что повлекло за собой серьезное занижение суммы уплаты таможенных платежей. При этом, исходя из назначения, товар — устройство для закрытия сосудов из Бельгии — подпадает под иной код товарной номенклатуры и облагается ввозной пошлиной в размере 7% и 20% НДС от таможенной стоимости», — рассказали в ведомстве.

Таким образом, организации было дополнительно начислено около 5,7 миллиона рублей таможенных платежей.

Фирма попыталась обжаловать решение, однако суды апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону таможенников.