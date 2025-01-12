Челябинская епархия создала в Миассе второе благочиние

Приходам и церквям будет уделяться больше внимания

Накануне, 11 января, митрополит Челябинский и Миасский Алексий объявил верующим Миасса о создании нового благочиния. Теперь в округе их два — Северное и Южное, и у каждого будет свой руководитель, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

«В Миассе много верующих людей, работает много храмов, которые находятся на значительном расстоянии друг от друга. Теперь всем приходам будет больше уделяться внимания, чтобы как можно больше людей услышали о Христе и шли к богу»,— сказал владыка Алексий.

Южное миасское благочиние возглавит настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Георгий Крецу. Северным будет руководить настоятель храма иконы Божией Матери «Достойно есть» иеромонах Герман.

Напомним, скоро в Миассе появится новый храм — в честь священномученика Василия Носова. Кроме того, в городе ведется исследовательская работа по поиску репрессированных священников и миасских верующих.