Челябинская епархия сделала новогодние подарки детям погибшего бойца СВО

Мечты брата и сестры из поселка Локомотивного исполнила «Елка желаний»

На днях митрополит Челябинский и Миасский Алексий в резиденции губернатора Челябинской области снял открытку с «Елки желаний». В ней — мечты двухлетней Маши и четырехлетнего Сережи Фирсовых из поселка Локомотивного Карталинского района. Их отец Юрий Фирсов погиб в ходе специальной военной операции. Митрополит помог осуществиться нехитрым детским желаниям. Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

Брат и сестра попросили игрушечный автомобиль с пультом управления и куклу. Их маму, Ольгу Фирсову, пригласили в управление Челябинской епархии для вручения подарков.

По словам Ольги, в середине декабря ей позвонили из социальной службы, сообщили, что ее семью выбрали для участия в благотворительной акции «Елка желаний», и спросили, о чем мечтают ее дети.

«Радость переполняла меня, впервые после смерти мужа», — поделилась Ольга.

Через несколько дней ее пригласили в Свято-Симеоновский кафедральный собор на церемонию вручения подарков.

Кроме того, что пожелали дети, для них были приобретены конструкторы Lego, книги, канцтовары, рюкзак, а также билеты на рождественскую губернаторскую и архиерейскую елку. Также семье была предложена любая помощь в дальнейшем.