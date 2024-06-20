Челябинская епархия предупреждает о случаях мошенничества

Уже зафиксировано несколько инцидентов

За последнее время участились случаи мошенничества в Челябинской епархии. Злоумышленники пишут от лица священнослужителей, сообщают о псевдопроверках и просят ответить на вопросы некоего инспектора по безопасности Юрия Михайловича Дубровина.



«Ни митрополит Челябинский и Миасский Алексий, ни духовенство никогда не звонит и не пишет южноуральцам с просьбой ответить на звонки неизвестных людей, сообщить пароли от своих банковских карт или перевести пожертвование куда-либо», — сообщают в пресс-службе епархии.

В процессе диалога мошенник понимает, что на его провокации не ведутся, и раскрывает правду, что обманывает доверчивых людей, используя при этом имена известных священников. Кроме того, телефонный мошенник признался, что звонит с Украины, а в этом преступном деле является лишь «запугивателем» россиян.

Выманивать пароли от банковских карточек должны будут другие, более опытные сотрудники.