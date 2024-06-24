Челябинская епархия отправила автомобиль для бойцов СВО

Сбор осуществлялся в одном из храмов области

Прихожане Свято-Троицкого храма села Долгодеревенского собрали деньги на покупку машины для бойцов специальной военной операции. «УАЗ-Патриот» уже отправился разведчикам в зону боевых действий.



Настоятель храма протоиерей Георгий Артарьян рассказал, что организовать доставку авто на фронт помогли волонтеры и жертвователи церкви.

Защитники Родины с радостью встретили уазик и выразили слова благодарности Челябинской епархии и жителям Сосновского района.

«Автомобиль послужит нам на фронте, и победа будет за нами», — отмечают бойцы.