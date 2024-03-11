Челябинская епархия откроет кризисный центр

В помещении смогут одновременно переночевать 15 человек

Челябинская епархия впервые откроет «Центр временного пребывания людей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Квартиру на улице Липецкой, 3 уже освятил иерей Павел Курбатов. После ремонта в ней смогут одновременно переночевать 15 человек, сообщает пресс-служба Челябинской митрополии.

«Центр временного пребывания — не приют. Здесь можно будет переночевать одну или две ночи. Задача данного проекта — оказание социальной, психологической помощи. Другими словами, предупреждение бродяжничества. Также будем помогать людям в восстановлении документов», — поделился отец Павел.

Квартиру площадью 200 квадратных метров с кухней и душем безвозмездно предоставил благотворитель. В митрополии отмечают, что в храмы Челябинска часто обращаются люди, которые попали в беду.

«Помещение будет находится на цокольном этаже, предусмотрен отдельный вход», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе епархии.

Добавим, что все желающие помочь в ремонте отделочными материалами или деньгами, могут обращаться к иерею Павлу Курбатову.