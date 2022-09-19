Челябинская епархия окажет помощь родным пациентов областной психбольницы

Неподалеку от клиники строят храм

Православные и врачи объединились в борьбе за духовное здоровье челябинцев. В понедельник, 19 сентября, митрополит Алексий и главврач областной психоневрологической больницы № 1 Анатолий Косов подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

С разрешения клиники и самих пациентов православные займутся социализацией пациентов, профилактикой суицидов, борьбой с наркоманией и алкоголизмом, укреплением института семьи.

«Свою помощь начнем с детского отделения больницы. Будем духовно помогать родителям, дети которых имеют суицидальные наклонности, а также родителям, детям которых поставили тяжелые диагнозы. Главная задача — помочь папам и мамам принять тяжелый диагноз ребенка и найти силы жить дальше»,

— говорит настоятель храма Табынской иконы Божией Матери иерей Стефан Кокшаров.

Храм Табынской иконы Божией Матери строится неподалеку от психоневрологической больницы. Стефану Кокшарову поручили духовное шефство над специализированной клиникой.