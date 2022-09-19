С разрешения клиники и самих пациентов православные займутся социализацией пациентов, профилактикой суицидов, борьбой с наркоманией и алкоголизмом, укреплением института семьи.
«Свою помощь начнем с детского отделения больницы. Будем духовно помогать родителям, дети которых имеют суицидальные наклонности, а также родителям, детям которых поставили тяжелые диагнозы. Главная задача — помочь папам и мамам принять тяжелый диагноз ребенка и найти силы жить дальше», — говорит настоятель храма Табынской иконы Божией Матери иерей Стефан Кокшаров.
Храм Табынской иконы Божией Матери строится неподалеку от психоневрологической больницы. Стефану Кокшарову поручили духовное шефство над специализированной клиникой.