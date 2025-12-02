Челябинская экоактивистка выиграла Зеленую премию-2025

Яна Трудкова стала победительницей в номинации «Экологические лидеры»

Председатель Челябинского регионального отделения движения «Экосистема», основательница проекта #НЕМУЗЕЙМУСОРА Яна Трудкова выиграла Зеленую премию-2025. Вручение V юбилейной премии ППК «РЭО» за достижения в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере и проявления лидерского потенциала в экологии состоялось накануне в национальном центре «Россия» в Москве.

В этом году было на конкурс было подано более 7 тысяч заявок от представителей бизнеса, общественных и волонтерских организаций, активных граждан, блогеров. Оценкой их работы занимались представители крупнейших российских компаний, общественных организаций, вузов и отраслевых институтов. По итогам отбора были награждены 34 лауреата в 11 номинациях, таких как «Некоммерческие организации», «Экологические центры», «Экологические лидеры», «Образовательные проекты» (школы, ссузы и учреждения дополнительного образования), «Образовательные проекты» (высшие учебные заведения), «Технологические и цифровые проекты», «Устойчивые практики в АПК», «Экологическое предпринимательство», «Инициативы отраслевых компаний», «Корпоративные проекты (внутренние)», «Корпоративные проекты (внешние)».

По словам генерального директора РЭО Ирины Тарасовой, сегодня «Зеленая премия» стала реальным механизмом финансовой поддержки волонтеров, молодых специалистов и создателей экологических инициатив, всех тех, кто «настойчиво и системно занимается вопросами экологии, кто не словом, а делом призывает к экологически осознанному поведению».

Яна Трудкова заняла первое место в номинации «Экологические лидеры». Победительница поделилась впечатлениями от защиты с Первым областным информагентством:

«Волнительно, энергозатратно и очень эмоционально. И прежде всего, потому что жюри было очень жесткое. Достаточно сказать, что среди судей был глава Российского экологического общества, руководитель экосовета при губернаторе Челябинской области Рашид Исмаилов. Мы, конечно, давно знакомы, но это совсем не освобождает от ответственности».

По словам Яны, участников и их вклад в экологию оценивали по множеству критериев, например, таким как масштабность и уникальность.

«Тут мне, конечно, было о чем рассказать. Если говорить про масштаб — то это работа в 13 регионах, я нахожусь в топ-3 в российской экоповестке. Если про уникальность, то аналогов челябинскому Немузею мусора я не знаю», — рассказывает эколидер.

Кстати, цифра «13» в этом году оказалась для Яны Трудковой поистине судьбоносной: 13-й год она активно занимается природоохранной деятельностью как на региональном, так и на всероссийском уровне; в декабре 2024 года в числе первых добровольцев отправилась в Краснодарский край, чтобы помочь в очистке побережья Черного моря от нефтепродуктов, и провела в Анапе 13 недель; в текущем 2025 году приняла участие в 13-ти конференциях по всей стране — от Москвы до Камчатки. И даже на презентации на «Зеленой премии» Яна выступала — угадайте, какой? — 13-й!

Победители получили денежные призы на общую сумму 9,75 миллиона рублей.

«В число амбассадоров премии в этом году вошла певица Нюша. То есть плюс один селебрити, который серьезно относится к экологии и понимает необходимость продвижения и поддержки природоохранных инициатив», — рассказала Яна.

Она также поблагодарила ППК «РЭО» за организацию конкурса, направленного на формирование новой экологической культуры среди жителей России, а также за поддержку победителей:

«Победители, в том числе прошлых лет, получают серьезную информационную и методологическую поддержку от РЭО и могут рассчитывать на сопровождение», — отметила Яна Трудкова.

Кстати, в следующем году Яна выходит уже на международный уровень: в 2026-м она отправится в Индию, чтобы рассказывать студентам колледжей о принципах перехода на безотходное производство и отказа от пластика.

Добавим, в шорт-лист Зеленой премии-2025 вошел еще один проект из Челябинской области: АО «ВторКом» с проектом «ЭкоФутбол».