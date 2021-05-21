Челябинская детская поликлиника № 8 отчиталась о работе за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации города Челябинска № 149-П от 11.05.2010 и в соответствии с пунктом 5 правил, утвержденных постановлением правительства РФ от 18.10.2007, публикуем отчет о проделанной учреждением работе.

