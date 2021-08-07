Сегодня утром, 7 августа, в Челябинске в Саду камней на фестивале песочных скульптур прошла «Зарядка с ОТВ». Мастер-класс участникам показали профессиональные чирлидерши и мастер спорта по лыжам и тренер Profilaktica fitness Юрий Бармасов.
Тренер Школы чирлидинга Energy Алена Черепанова и ее воспитанницы вместе с участниками зарядки наполнили утро зажигательными танцами и позитивом. А Юрий Бармасов провел такую силовую тренировку, что горожане, принявшие участие в зарядке, еще долго будут отдыхать и восстанавливаться.
«Некоторые жители города смогли не только заняться спортом, но и получить призы от медиахолдинга „Первый областной“. Подарки достались тем, кто правильно смог ответить на вопросы ведущей ОТВ Юлии Макаровой»,— отмечают организаторы.
Напомним, принять участие в «Зарядке с ОТВ» могут все желающие. Мероприятие проходит каждую субботу в 11:00 в Садку камней рядом с Краеведческим музеем.