Челябинская чирлидерша провела для горожан «Зарядку с ОТВ»

Зарядить челябинцев бодростью также вызвался мастер спорта по лыжам Юрий Бармасов

Сегодня утром, 7 августа, в Челябинске в Саду камней на фестивале песочных скульптур прошла «Зарядка с ОТВ». Мастер-класс участникам показали профессиональные чирлидерши и мастер спорта по лыжам и тренер Profilaktica fitness Юрий Бармасов.

Тренер Школы чирлидинга Energy Алена Черепанова и ее воспитанницы вместе с участниками зарядки наполнили утро зажигательными танцами и позитивом. А Юрий Бармасов провел такую силовую тренировку, что горожане, принявшие участие в зарядке, еще долго будут отдыхать и восстанавливаться.

«Некоторые жители города смогли не только заняться спортом, но и получить призы от медиахолдинга „Первый областной“. Подарки достались тем, кто правильно смог ответить на вопросы ведущей ОТВ Юлии Макаровой»,— отмечают организаторы.

Напомним, принять участие в «Зарядке с ОТВ» могут все желающие. Мероприятие проходит каждую субботу в 11:00 в Садку камней рядом с Краеведческим музеем.