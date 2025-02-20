Челябинская больница получила мясо несуществующих чувашских коров

Фальсификат должны уничтожить

В феврале челябинская больница получила партию мяса, которое имеет признаки фальсификации. Больше 140 килограммов говядины приехали на Южный Урал из Чувашии с поддельными документами. Выявить нарушение помогла государственная система «Меркурий», сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

По документам, мясо было закуплено у агрофирмы «Средняя Волга», которая якобы с сентября по январь произвела более 800 тонн говядины. Однако на самом деле данная агрофирма не имеет животных. В настоящее время площадка предприятия исключена из реестра производителей.

«Реализация и выпуск в оборот продукции, не отвечающей качеству и безопасности и потенциально опасной для здоровья человека, является нарушением технических регламентов и законов. Все участники поставки этого мяса обязаны изъять его из оборота и направить на уничтожение», — отмечают в пресс-службе.

Участникам аферы грозят штрафы.