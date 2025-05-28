Челябинская бабушка, продавшая украшения для помощи бойцам, отправляется в хадж

После паломничества она снова поедет в Донбасс

Волонтер из Челябинской области — 86‑летняя Байрамбике Хамитова отправилась в паломничество в Мекку. Журналист ИА «Первое областное» связалась с бабушкой буквально перед вылетом.

Байрамбике улетела самолетом до Кувейта сегодня. Их рейс задержали из-за атаки дронов. Скоро она посетит святые места, в которых стремится побывать каждый мусульманин хоть раз в жизни. Но она не перестает думать о бойцах, которые сейчас находятся на передовой. Отважная бабушка уже планирует следующую, 19‑ю поездку с гумпомощью.

«У меня такое настроение... очень жду, когда там окажусь. За всех буду молиться там, за ребяток, за деток своих»,— говорит она.

По возвращении из хаджа женщина сразу же планирует отправиться в деревню, собрать гуманитарку и снова поехать к бойцам.

Поездка Байрамбике к святым местам состоялась благодаря Региональному духовному управлению мусульман Челябинской и Курганской областей.

Напомним, наш журналист Марина Власова отправилась вместе с Байрамбике в Донбасс с гуманитарной миссией. Бабушка продала все украшения, чтобы собрать гумпомощь и доставить ее бойцам на передовую.