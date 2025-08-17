Челябинская актриса Лариса Брохман озвучит Умку в новом фильме

Авторы ленты обещают добрую новогоднюю сказку

Медвежонок Умка в новом новогоднем семейном фильме будет говорить голосом актрисы дубляжа из Челябинска Ларисы Брохман. Ожидается, что премьера сказки состоится в 2026 году. Это будет добрая история о настоящей дружбе, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

Лариса Брохман призналась, что эта роль для нее — большая честь и символическая веха.

«Моя первая работа в мультипликации была с медвежонком Элькой — „внуком“ Умки, а теперь я озвучиваю самого Умку. Это удивительно трогательно, особенно потому, что оригинального персонажа озвучивала Маргарита Корабельникова, чьи работы для меня — эталон»,— поделилась актриса.

По словам Ларисы Брохман, это будет добрая история без «новомодных словечек и современных отсылок», которая заставит взрослых поностальгировать, а детям покажет пример настоящей дружбы, доброты и искренности.

Сюжет фильма таков: в новогоднюю ночь мальчик Тайкэ и медвежонок Умка загадывают одинаковые желания — найти настоящего друга. Уже на следующее утро они встречаются и становятся лучшими друзьями. О своей дружбе Тайкэ и Умка никому не рассказывают, но однажды об этом узнает браконьер. Обманув мальчика, он похищает маму Умки, чтобы продать в зоопарк. Вернуть Умке маму помогут Тайкэ и его семья.

Съемки фильма уже начались.