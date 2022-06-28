Челябинская агломерация получит от Минтранса РФ новые автобусы

Столица Южного Урала оказалась среди победителей конкурса на закупку новой техники

В 2022 году Челябинская агломерация получит 81 новый автобус. Столица Южного Урала вошла в список из девяти агломераций, для которых закуплено 333 единицы техники за 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.



«Мы стабильно развиваем дорожную систему в регионах. Поездки на автомобиле по всей стране становятся безопаснее и удобнее. Но без развития общественного транспорта наши города, особенно крупные, через несколько лет могут просто встать в пробках. Поэтому важно создавать такие условия, чтобы поездки на общественном транспорте по комфорту не уступали личным автомобилям», — сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Перечень регионов, в которых обновят подвижной состав, утвердил Минтранс РФ по итогам конкурсного отбора. В числе критериев — наличие бесконтактных систем оплаты проезда, организация выделенных полос для движения общественного транспорта, соблюдение расписания и другие показатели.



Заявки поступили от 44 регионов, но критериям соответствовали Челябинская, Астраханская, Нижегородская, Пермская, Сочинская, Курская, Улан-Удэнская, а также Новосибирская и Брянская агломерации.



В 2022 году в Челябинске появится 16 автобусов большого класса, в 2023-м — 15 и в 2024 году — 50 таких автобусов. По условиям конкурса новые автобусы должны работать на магистральных маршрутах по регулируемому тарифу. Об этом ИА «Первое областное» ранее сообщали в региональном Миндортрансе.

