Юлия Непогодьева из Челябинской области получила грант от Росмолодежи. Выигранные 180 тысяч рублей она направит на проект «ЭкоГород74», сообщает пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей».
«Мне важно, чтобы экология не оставалась чем-то абстрактным — она начинается с простых решений, которые может принять каждый из нас уже сегодня. Грант Росмолодежи даст мощный импульс развитию нашего экосообщества. Моя победа доказала, что идеи молодых действительно могут быть услышаны», — говорит девушка.
Цель проекта «ЭкоГород74» — сформировать активное онлайн-сообщество в соцсети «ВКонтакте», объединяющее молодежь Челябинской области вокруг экологической повестки. Здесь будут публиковать экспертные интервью, познавательные видеоролики и клипы в трендовых форматах, чтобы сделать экологическую повестку интересной и близкой каждому.