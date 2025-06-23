Челябинка получила грант от Росмолодежи на экологический проект

Юлия Непогодьева выиграла 180 тысяч рублей

Юлия Непогодьева из Челябинской области получила грант от Росмолодежи. Выигранные 180 тысяч рублей она направит на проект «ЭкоГород74», сообщает пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей».

«Мне важно, чтобы экология не оставалась чем-то абстрактным — она начинается с простых решений, которые может принять каждый из нас уже сегодня. Грант Росмолодежи даст мощный импульс развитию нашего экосообщества. Моя победа доказала, что идеи молодых действительно могут быть услышаны», — говорит девушка.

Цель проекта «ЭкоГород74» — сформировать активное онлайн-сообщество в соцсети «ВКонтакте», объединяющее молодежь Челябинской области вокруг экологической повестки. Здесь будут публиковать экспертные интервью, познавательные видеоролики и клипы в трендовых форматах, чтобы сделать экологическую повестку интересной и близкой каждому.