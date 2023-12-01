Челябинск вышел в финал конкурса «Столица Тотального диктанта-2024»

За это звание будут бороться еще три города: Омск, Томск и Душанбе

Четыре города, в том числе Челябинск, вышли в финал конкурса «Столица Тотального диктанта-2024». Его соперниками станут Омск, Томск и Душанбе, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на оргкомитет акции.

Отметим, что южноуральская столица прошла в финал «автоматом» благодаря голосованию координаторов акции со всего мира: Челябинск набрал больше всего голосов. Омск, Томск и Душанбе присоединятся к Челябинску в финале благодаря своим презентациям, высоко оцененным жюри в ходе защиты проектов.

«С декабря по январь финалистам будет необходимо доработать проекты проведения акции у себя в городе, подготовить презентацию и встретиться на итоговой защите проектов перед жюри в рамках традиционной научно-практической конференции „Динамические процессы в современном русском языке“ 1 февраля в Новосибирске», — говорится в сообщении.

Напомним, победитель конкурса «Столица Тотального диктанта» помимо официального статуса получит право принять на главной площадке автора текста диктанта, организовать студию онлайн-марафона и научно-популярные мероприятия, сопровождающие акцию.

Тотальный диктант в 2024 году состоится 20 апреля. Участники во всем мире напишут текст российской писательницы Анны Матвеевой, которая войдет в жюри конкурса и примет участие в городских мероприятиях.