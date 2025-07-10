Челябинск вырвался на первое место народного голосования «Культурная столица — 2027»

Регион поддержали более 28 тысяч человек

Челябинск вырвался на первое место в народном голосовании «Культурная столица — 2027», которое проходит на портале «Госуслуги». За областную столицу отдали свои голоса более 28 тысяч человек, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Мы сделали огромный шаг вперед и теперь с нетерпением ждем финального этапа, чтобы доказать, что наш город достоин звания „Культурная столица“», — сказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Регион вышел на конкурс с концепцией «Челябинск — гармония культур на границе континентов Европы и Азии». Всего в голосовании приняли участие уже более 170 тысяч человек, Челябинская область обогнала Вологду — за нее отдано 28422 голоса.

Голосование продлится до 5 августа. После будут определены восемь городов-финалистов, которым предстоит защитить свои проекты. Победителя объявят 14 декабря.