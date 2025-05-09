Челябинск встречает День Победы парадом

На площади Революции собрались около 2400 человек



Главный парад Победы в Челябинске в этом юбилейном году особенно масштабный. В параде принимают участие около 2400 человек. Это военнослужащие, ветераны, учащиеся образовательных учреждений, а также впервые — женские колонны, в том числе представительницы МВД и участницы СВО из 90-й танковой дивизии.

«Мы никогда не забудем вклад Танкограда и Магнитки, всей Челябинской области в победу над врагом. Не забудем, как Южный Урал принял свыше 300 предприятий и полмиллиона эвакуированных соотечественников. Как успешно били врага наши танки и „Катюши“. Как огненная сталь снарядов несла гибель нацистам. Мы по праву гордимся тем, что Челябинску, Магнитогорску, Златоусту и Миассу в числе первых в стране были присвоены звания Городов Трудовой доблести. Низкий поклон и великая благодарность всем, кто сражался на передовой, кто стоял это время у станка, растил хлеб, ставил на ноги раненых бойцов. Всем, кому мы вечно обязаны своей жизнью!», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Торжественном построении и марше войск.

Знамя Победы на площадь выносят курсанты Челябинского филиала Военно-воздушной академии. Знамя Победы — это точная копия штурмового флага, водруженного 1 мая 1945 года на здание Рейхстага в Берлине Михаилом Егоровым, Алексеем Берестом и Мелитоном Кантария.

Южный Урал по праву может гордиться вкладом в Великую Победу. Здесь в годы Великой Отечественной сформировали десятки воинских частей и соединений. С 1941 по 1945 год с призывных пунктов военкоматов на фронт было отправлено свыше 1 миллиона человек. Многие из них не вернулись полей сражений.





Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона.

«Это день торжества народа, который фашисты хотели стереть с лица земли. Преклоняемся перед памятью наших великих предков», — сказал глава региона.

Алексей Текслер объявил Минуту молчания.

Торжественный марш открыли барабанщики Челябинской кадетской школы-интерната. За ними следует рота почетного караула с вымпелами городов трудовой доблести Челябинской области и копиями знамен воинских частей, сформированных в годы Великой Отечественной войны на Южном Урале, включая знамя 171-й стрелковой дивизии.





Далее следуют знаменная группа и парадный расчет кадетов Челябинской кадетской школы-интерната, учащиеся школы № 45, юнармейцы, представители «Российского союза ветеранов», реконструированный кинологический взвод ГУФСИН, реконструированная рота в форме и с оружием времен Великой Отечественной войны, курсанты Уральского добровольческого танкового корпуса, военнослужащие 21-й Гвардейской авиационной дивизии, курсанты Челябинского филиала военного учебно-научного центра ВВС, военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии.





Также в марше участвуют: курсанты учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы, сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области, ВУЦ ЮрГУ, ГУФССП по Челябинской области, ГУФСИН России по Челябинской области, МЧС России по Челябинской области, курсанты Челябинского юридического колледжа и Челябинского профессионального колледжа, а также кадеты Образовательного центра № 5.





Музыкальное сопровождение обеспечивает сводный оркестр. Мероприятие завершилось театрализованным эпилогом с участием творческих коллективов Южного Урала.