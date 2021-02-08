Челябинск встал в восьмибалльных пробках

Самые крупные заторы зафиксированы в центре и на северо-западе города

Наступила новая рабочая неделя, челябинцы отправились по своим делам и на работу. И если необходимо прибыть вовремя, то лучше выйти из дома раньше, потому что гололед создал на дорогах большие пробки, которые, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», оцениваются в восемь баллов. Рассказываем, где сейчас проехать труднее всего.

Большие пробки образовались на улицах Профессора Благих и Молодогвардейцев, заторы также на улицах Куйбышева и Чайковского. На трех участках дороги стоит Комсомольский проспект, такая же ситуация на проспекте Победы, там также зафиксировано ДТП на участке от Молодогвардейцев до Ворошилова. На улице Братьев Кашириных тоже заторы на нескольких участках. Большие пробки сейчас на Университетской Набережной, Труда, на Свердловском проспекте. Движение стоит на проспекте Ленина как обычно от улицы 3-го Интернационала до Цвиллинга. Большая пробка на улице Блюхера. Стоит движение на улице Первой Пятилетки, на Копейском шоссе, а также на улице Дзержинского.

Отметим, цены на такси сегодня подняты, причем значительно: например, доехать до центра можно будет почти за 300 рублей, стоимость поездки в аэропорт составит почти 500 рублей, а на железнодорожный вокзал — более 250 рублей.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах и строго соблюдать Правила дорожного движения.