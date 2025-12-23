Челябинск встал в восьмибалльных пробках утром 23 декабря

Обстановку осложняют ДТП

Утро вторника, 23 декабря, в Челябинске началось с восьмибалльных пробок. Движение особенно затруднено в центре и на северо-западе города, передает ИА «Первое областное».

Серьезные заторы образовались на Свердловском проспекте, проспекте Победы, улицам Университетской Набережной, Профессора Благих, Молодогвардейцев.

На Копейском шоссе пробка образовалась на подъезде к кольцу в сторону Челябинска — там ДТП. Аварии также стали причиной заторов на улицах Блюхера и Дзержинского.

К вечеру обстановка на дорогах может стать еще напряженнее: синоптики прогнозируют снегопад в дневные часы.