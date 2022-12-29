Челябинск встал в восьмибалльных пробках

Заторы образовались в центре и на северо-западе города

Вечером 29 декабря, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», на дорогах Челябинска образовывались заторы в восемь баллов. Из-за сложной дорожной ситуации зафиксированы два ДТП. Цены на такси по городу местами выросли в два-три раза.



Самые крупные пробки в Центральном районе — на проспекте Ленина от автодороги «Меридиан» до улицы Цвиллинга.

Большой затор на улице Доватора в районе пересечений с Блюхера и Воровского.

Стоит движение и на северо-западе Челябинска. Километровые пробки на улицах Братьев Кашириных и Комсомольском проспекте. Особенно сложная дорожная ситуация на пересечениях с улицей Молодогвардейцев.

Цены на такси в час пик выросли в разы. За поездку от Театра оперы и балета до Алого Поля выставляют стоимость 300 рублей. Такси от площади Революции до Паркового обойдется в 600 рублей по эконом-тарифу.