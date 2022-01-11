Челябинск встал в семибалльных пробках

Заторы образовались на крупных развязках

Этим утром, 11 января, в Челябинске образовались семибалльные пробки. Рассказываем, на каких развязках особенно затруднено движение.

Крупные заторы зафиксированы на северо-западе города: на улицах Бейвеля, Молодогвардейцев, Куйбышева. Стоят автомобили на нескольких участках Комсомольского проспекта и проспекта Победы. Крупный затор образовался и на нескольких участках улицы Братьев Кашириных, в том числе из-за двух ДТП.

Затруднено движение на улицах Кирова, Труда, Энгельса и Механической. Небольшие пробки возникли на нескольких участках улицы Блюхера, на улицах Овчинникова, Игуменке и Дзержинского. Заторы зафиксированы и на проспекте Ленина.