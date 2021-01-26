Челябинск встал в семибалльных пробках

Труднее всего сейчас проехать в центре и на северо-западе города

Сегодня утром на челябинских дорогах снова пробки, которые, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», оцениваются в семь баллов. Рассказываем, на каких улицах сейчас заторы.

На проспекте Победы зафиксировано три ДТП, движение стоит сразу на четырех участках дороги, особенно на отрезке от улицы Молодогвардейцев до Свердловского проспекта. На последнем, кстати, тоже затор в районе улиц Труда и Островского. Большие пробки сейчас на улицах Братьев Кашириных, Университетская набережная и Труда на нескольких отрезках. Непросто проехать по улице Первой Пятилетки на отрезке от улицы Героев Танкограда до Салютной. Большая пробка также зафиксирована на проспекте Ленина от улицы 3-го Интернационала до Цвиллинга. Затруднено движение по улицам Доватора, Блюхера и Игуменка.

Цены на такси сегодня почти не завышены.

По прогнозам сервиса «Яндекс.Пробки», семибалльные пробки будут на челябинских дорогах и в девять утра.