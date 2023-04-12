Челябинск встал в семибалльных пробках утром 12 апреля

Где особенно затруднено движение

В среду, 12 апреля, утром в Челябинске образовались семибалльные пробки. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», серьезные затруднения наблюдаются в центре и на северо-западе города.

Крупные заторы наблюдаются на проспекте Ленина, автодороге Меридиан. Затруднено движение по улицам Блюхера, Доватора, Воровского. Стоит движение на улице Труда сразу за улицей Первой Пятилетки.

Большие пробки образовались на проспекте Победы в обе стороны на нескольких участках. Такая же ситуация на улице Братьев Кашириных. Стоят автомобили и на Свердловском проспекте в районе пересечения с проспектом Победы — там зарегистрировано ДТП. Затруднено движение на улице Куйбышева, особенно на подъезде к Свердловскому проспекту.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.