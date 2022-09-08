Челябинск встал в семибалльных пробках

Цены на такси выросли в полтора раза

В четверг, 8 сентября, в конце рабочего дня Челябинск встал в семибалльных пробках. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», серьезные заторы образовались в центре города, на Свердловском проспекте, Ленина, улицах Цвиллинга и Красной. Затруднено движение на Северо-Западе города. Пользователи «Яндекса» сообщают о ДТП на Комсомольском проспекте.



Цены на такси в час пик выросли в полтора раза. Чтобы доехать из Паркового до площади Революции придется заплатить 357 рублей, при обычной цене в 200-250 рублей.

Напомним, недавно на Чичерина и Университетской набережной появились выделенные полосы, что привело к частым пробкам на этих участках.