Челябинск встал в пробки в 8 баллов

Собираясь домой с работы, выбирайте оптимальный маршрут

К концу рабочего дня четверга, 21 января, Челябинск снова встал в пробках в 8 баллов. Как всегда по вечерам, заторы образовались на улицах Братьев Кашириных и Блюхера, на Свердловском проспекте и проспекте Победы. Полностью «покраснела» и автодорога Меридиан.

Челябинские водители в пробках продолжают шутить, общаясь друг с другом таким образом в электронных сервисах, сообщающих о ситуации на дорогах.

«Моя жена беременна, пока я в пробках толкаюсь, сын с армии придет», — пишет один из водителей.

Сообщают сервисы и о нескольких авариях. К примеру, на Свердловском тракте в среднем ряду произошло небольшое ДТП, а на улице Куйбышева, недалеко от пересечения с Северо-Крымской, в правом ряду застряла и не может подняться вверх фура.