Челябинск встал в пробках из-за снегопада

Дорожная ситуация оценивается в восемь баллов.

Из-за снегопада в Челябинске образовались восьмибальные пробки. Движение встало на нескольких участках основных улиц и проспектов города. Так, по данным сервиса «Яндекс. Пробки» на момент написания материала дорожная ситуация оценивается в восемь баллов.







Самые большие заторы — на улице Воровского от Худякова и до пересечения с Елькина, на Братьев Кашириных от Каслинской до Косарева, на Проспекте Победы от Кирова до Свердловского Проспекта, а также на Энгельса от проспекта Ленина до Труда и на проспекте Ленина от Свердловского проспекта до Энгельса. Кроме того, пробки охватили и северо-западную часть города, особенно улицы Молодогвардейцев.

Отметим, по данным погодных сервисов сейчас в Челябинске небольшой снегопад при температуре в минус девять градусов. В ночь на субботу температура опустится до минус 11-и.