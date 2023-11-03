Челябинск встал в девятибалльных пробках вечером 3 ноября

Некоторые заторы связаны с дорожно-транспортными происшествиями

Вечером 3 ноября Челябинск встал в девятибалльных пробках. По информации сервиса «Яндекс Карты», заторы зафиксированы в нескольких районах города. Некоторые из них связаны с дорожно-транспортными происшествиями.

Серьезная пробка возникла на проспекте Ленина от пересечения с улицей Васенко и продолжилась на улице Линейной почти до ТЭЦ-2. Затруднено движение по улице Первой Пятилетки от Российской до Героев Танкограда. Улица Воровского стоит от Дарвина до Доватора. На улице Труда длинный затор от улицы Пушкина до автодороги Меридиан. Пробки образовались на проспекте Победы, улице Братьев Кашириных и на других артериях.





Знаком «Опасный участок» карты помечают перекресток улицы Дарвина и Короленко, а также перекрестки Воровского — Свердловский проспект и проспект Ленина — автодорога Меридиан.