Челябинск встал в 9‑балльных пробках утром 25 февраля

Прошедший накануне снегопад усложнил дорожную обстановку

Утро для челябинских автомобилистов выдалось непростым из-за прошедшего накануне снегопада. Машины едут медленно, в городе образовались девятибалльные пробки, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные дорожные сервисы.

Серьезные заторы образовались на северо-западе города, в центре, а также на выезде из Ленинского района на Копейском шоссе. Местами проехать автомобилистам мешают ДТП: только на улице Труда зафиксированы две аварии. Еще по одному ДТП случились у ТРК «Алмаз» и на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев.

По данным мэрии, снег в Челябинске усиленно убирали всю ночь: на дороги и тротуары вывели более 200 спецмашин и 208 рабочих.

По прогнозам, днем осадки усилятся. Закончится снегопад только к вечеру. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и взаимовежливыми.