Челябинск впервые принял международный форум «футурологов права»

Эксперты из России и зарубежья три дня будут обсуждать правовое устройство будущего

Сегодня, 15 июня, в Челябинске начал работу Первый международный форум «Право будущего». В ближайшие три дня представители науки и власти из разных стран обсудят кризис российского и международного права в наши дни, а также попытаются заглянуть с позиций «футурологии права» в завтрашний день и понять, какими нормами будут регулироваться отношения в стране и мире в будущем.

По словам модератора форума, президента центра «Право мира» Ирины Умновой-Конюховой, мероприятие в Челябинске — это второй этап Девятого международного форума «Дорога мира», который 1 июня открылся в соседнем Башкортостане.

«Нынешний форум приурочен к 100-летию образования СССР и посвящен Году культурного наследия народов России. Главная его тема — обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития как в России, так и на евразийском пространстве. А также определение места и имиджа России как несущей мир и развитие в это общество путем диалога между представителями власти, интеллигенции, ведущими учеными, общественностью и духовенством», — рассказала Ирина Умнова-Конюхова.

Старт форуму дали в стенах Законодательного собрания Челябинской области. Там же состоялась его ключевое событие — конференция «Право будущего: образ XXI столетия». Участниками конференции стали представители федеральной и региональной власти, ученые-правоведы и практикующие юристы из Челябинска, Москвы, Новосибирска, Тюмени, а также их коллеги из Беларуси и Бразилии.

Как отметил в своем выступлении ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев, в наши дни право во многих аспектах пробуксовывает, а порой и вовсе не работает.

«Такое состояние в термодинамике называется критической точкой. И всегда после нее наступает переход в устойчивое состояние. Это обязательно произойдет и в сфере права. Но важно помнить, что устойчивые состояния не всегда единственные. Поэтому желаю нам найти правильное направление на этом пути», — подчеркнул Сергей Таскаев.

Ирина Умнова-Конюхова уверена, что в текущих условиях, когда Россия испытывает внешнее давление и выходит из международных институтов, наша страна может стать источником новых правовых моделей не только для себя, но и для мира в целом.

Форум «Право будущего» продолжится 16 и 17 июня на площадках ЧелГУ и ЮУрГУ. Эксперты и представители власти обсудят экологическое право и перспективные экологические проекты, разработанные в России, а также различные аспекты цифрового права, цифрового государства и цифровой экономики.

Завершится форум круглым столом «Роль молодежи в решении современных проблем развития государственности и молодежное право будущего», который пройдет в Южно-Уральском государственном университете.